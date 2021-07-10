جامعة لقجع تبارك لمكونات الرجاء التتويج القاري

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

هنأت جامعة الكرة فريق الرجاء الرياضي بكل مكوناته بعد التتويج القاري المهم بكأس الكونفدرالية الإفريقية من قلب العاصمة البينينية أمام ممثل الكرة الجزائرية.

و نشر الموقع الرسمي للجهاز الكروي العبارات التالية: “يقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه و نيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة فريق الرجاء الرياضي، بعد فوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إثر تغلبه بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعته مساء يومه السبت 10 يوليوز 2021 بفريق شبيبة القبائل الجزائري، على أرضية ملعب الصداقة بالعاصمة البنينية كوتونو”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد اتصل بمسؤولي الرجاء و هنأهم على الإنجاز الكبير الذي اعتبره فخرا لكل المغاربة.

*الصورة من الأرشيف

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