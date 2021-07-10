سعد المجرد وصابر الرباعي وريدوان يبدعون في “السهرة صباحي”

2021-07-10 / 11:19 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

طرح النجم المغربي سعد المجرد على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب جديده الغنائي بعنوان “السهرة صباحي” الذي يجمعه بكل من النجم التونسي صابر الرباعي و النجم المغربي ريدوان.

“السهرة صباحي”، هي باللغتين العربية والإنجليزية وبثلاثة أصوات صابر الرباعي، سعد لمجرد، وريدوان الذي قام كذلك بتوزيعها و إنتاجها، فيما تكلف بالكلمات الشاعر التونسي سليم عبد الله.

و قد أعلن النجم المغربي “المعلم” عن نزول الأغنية عبر نشره تدوينة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي : “الان أغنية سهرة صباحي على قناتي في اليوتيوب” .

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تعليق واحد

  1. الصراحة فاتو الإبداع لهيه, المغاربة كاملين يتساءلون من سيربح جائزة نوبل للعلوم لهذا العام: واش السي المجرد اولا ريدوان أولا السي الرباعي… تقدر تكون باطمة زعما ؟ ، فلننتظر و نرى…

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