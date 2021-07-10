الملك: “تتويج الرجاء يشكل مصدر فخر لكافة الشعب المغربي”

هبة بريس ـ الرباط

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق لسعد الشابي، أعرب لهم فيها جلالته عن أحر تهانئه، بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف 2021).

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء اليوم السبت، ملعب “الصداقة” بكوتونو ضد فريق شبيبة القبائل الجزائري، كلف جلالة الملك رئيس النادي والمدرب بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم التقني والطبي والإداري، ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام، الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة.

و تجدر الإشارة إلى أن مباراة النهائي شهدت فوز النسور بهدفين لواحد، سجل أهداف الرجاء كل من سفيان رحيمي و بين مالانغو.

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