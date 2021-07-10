وزارة بوريطة تبارك لممثل المغرب التتويج بالكونفدرالية أمام الفريق الجزائري

2021-07-10 / 10:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية تدوينة هنأت من خلالها فريق الرجاء بعد فوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

و كتبت صفحة الخارجية المغربية بموقع فايسبوك: “تهانينا لنادي الرجاء الرياضي” مرفقة إياها بصورة للاعبي الفريق الأخضر.

و انهالت تعليقات الإشادة و التنويه بدعم الخارجية المغربية لممثل الكرة الوطنية بعد إنجازه القاري الذي جعل عميد الرجاء يرفع لقب الكاف بعد مباراة مثيرة أمام الفريق الجزائري شبيبة القبايل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد اتصل بمسؤولي الرجاء و هنأهم على الإنجاز الكبير و على تمثيلهم كرة القدم الوطنية أفضل تمثيل.

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