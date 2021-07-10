الملك يتصل بمسؤولي الرجاء و يهنئهم باللقب القاري

2021-07-10 / 10:47 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي أن الملك محمد السادس اتصل بمسؤولي الفريق الأخضر و ابلغهم سابغ عطفه و تهانيه بعد فوزهم بلقب الكونفدرالية الإفريقية أمام ممثل الكرة الجزائرية.

و كتبت الصفحة الرسمية للرجاء الرياضي بالفيسبوك عبارة: “تشرّف نادي الرجاء الرياضي، قبل لحظات، باستقبال مكالمة هاتفية من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

و أضافت ذات الصفحة الرسمية في التدوينة: “بارك الله في جلالة الملك وأدامه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد”.

و تجدر الإشارة إلى أن ممثل الكرة المغربية تمكن من نيل اللقب القاري بعد فوزه بهدفين لهدف على شبيبة القبايل في مباراة احتضنتها كوتونو بالبينين.

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