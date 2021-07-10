المغرب يتفوق على دول أوروبية في مؤشر الأمان الخاص بالجائحة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكن المغرب من نيل رتبة متقدمة ضمن خانة الدول التي استطاعت التعامل مع جائحة كورونا بطريقة مثالية و ذلك بعد أن تم تصنيفه في تقرير عالمي ضمن الدول الأكثر أمانا فيما يتعلق بتدبير كورونا.
و تم تصنيف المغرب في المركز الرابع والعشرين بين الدول الأكثر أمانا في العالم لسنة 2021 وفق مجموعة من المؤشرات الخاصة في تقرير أعدته “غلوبال فاينانس”.
و رصد التقرير الدولي السالف الذكر مدى قدرة المنظومات الصحية العالمية على إدارة الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، حيث تمكن المغرب من التقدم على دول أوروبية عريقة كإسبانيا و البرتغال.
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2 تعليقات
Iwa baz
المغرب صحيح يتفوق على العلم بالكدوب والنفاق والفقر والهجرة واغنى ملك في العام وافقر شعب حلل وناقش فهم تصطا