المغرب يتفوق على دول أوروبية في مؤشر الأمان الخاص بالجائحة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المغرب من نيل رتبة متقدمة ضمن خانة الدول التي استطاعت التعامل مع جائحة كورونا بطريقة مثالية و ذلك بعد أن تم تصنيفه في تقرير عالمي ضمن الدول الأكثر أمانا فيما يتعلق بتدبير كورونا.

و تم تصنيف المغرب في المركز الرابع والعشرين بين الدول الأكثر أمانا في العالم لسنة 2021 وفق مجموعة من المؤشرات الخاصة في تقرير أعدته “غلوبال فاينانس”.

و رصد التقرير الدولي السالف الذكر مدى قدرة المنظومات الصحية العالمية على إدارة الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، حيث تمكن المغرب من التقدم على دول أوروبية عريقة كإسبانيا و البرتغال.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7