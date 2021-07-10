الاتحاد الأوروبي قدم جرعات تكفي لتطعيم 70% من سكانه البالغين
الصورة من الارشيف

الاتحاد الأوروبي قدم جرعات تكفي لتطعيم 70% من سكانه البالغين

2021-07-10 / 5:39 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سلم الدول الأعضاء جرعات من اللقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لتطعيم 70% على الأقل من سكانها البالغين.

وحثت رئيسة المفوضية دول الاتحاد على تكثيف برنامج التطعيم وقالت إنه سيتم توزيع حوالي 500 مليون جرعة في جميع أنحاء الاتحاد بحلول يوم غد الأحد. وكانت أورسولا فون دير لاين قد قالت على تويتر في التاسع من مايو إن الاتحاد الأوروبي على طريق تحقيق هدف تطعيم 70% من البالغين بحلول الصيف.

وقالت رئيسة المفوضية في بيان عبر الفيديو، “أوفى الاتحاد الأوروبي بوعده. قدمنا في عطلة نهاية هذا الأسبوع ما يكفي من اللقاحات للدول الأعضاء، لتكون في وضع يمكنها من تطعيم 70% على الأقل من البالغين في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر”.

وأضافت: “لكن كوفيد-19 لم يُهزم بعد. نحن مستعدون لتقديم المزيد من اللقاحات، بما في ذلك ضد السلالات الجديدة”.

وكانت فون دير لاين قد واجهت انتقادات حادة في بداية عام 2021 لفشلها في ضمان تسليم الشركات للقاحات المتعاقد عليها.

ولدى الاتحاد الأوروبي هدف طويل الأجل يتمثل في الحصول على لقاحات كافية لتطعيم جميع السكان المؤهلين للتطعيم بحلول نهاية سبتمبر القادم، وقال الاتحاد في مايو الماضي إنه واثق من وجود لقاحات كافية لتحقيق هذا الهدف.

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