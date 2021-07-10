بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية تدخل على الخط
تعرضت البلوكر المصرية لموجة من الإنتقادات عقب نشرها صورها من جلسة تصوير ارتدت فيها فستان زفاف وإلى جوارها كلب معلقة في رقبته لافتة مكتوب عليها “حفل زفاف”، و أضافت: “ضل كلب ولا ضل.. كملوا انتوا بقى”، اعتبره البعض إعلان غير مباشر عن زواجها.
و دخلت دار الإفتاء المصرية على الخط، حيث نشرت تويتة عبر موقع تويتر جاءت كالتالي : ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.
و أضافت أن : ”من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من (اللايكات والمتابعات)“.
وتابعت قائلة : ”فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}“.