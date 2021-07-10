بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية تدخل على الخط

نجلاء مزيان : هبة بريس

تعرضت البلوكر المصرية لموجة من الإنتقادات عقب نشرها صورها من جلسة تصوير ارتدت فيها فستان زفاف وإلى جوارها كلب معلقة في رقبته لافتة مكتوب عليها “حفل زفاف”، و أضافت: “ضل كلب ولا ضل.. كملوا انتوا بقى”، اعتبره البعض إعلان غير مباشر عن زواجها.

و دخلت دار الإفتاء المصرية على الخط، حيث نشرت تويتة عبر موقع تويتر جاءت كالتالي : ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.

و أضافت أن : ”‏من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من (اللايكات والمتابعات)“.

وتابعت قائلة : ”فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}“.

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