بلوكر مصرية تعلن زواجها بكلب و دار الإفتاء المصرية تدخل على الخط

2021-07-10 / 4:57 مساءً
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

تعرضت البلوكر المصرية لموجة من الإنتقادات عقب نشرها صورها من جلسة تصوير ارتدت فيها فستان زفاف وإلى جوارها كلب معلقة في رقبته لافتة مكتوب عليها “حفل زفاف”، و أضافت: “ضل كلب ولا ضل.. كملوا انتوا بقى”، اعتبره البعض إعلان غير مباشر عن زواجها.

و دخلت دار الإفتاء المصرية على الخط، حيث نشرت تويتة عبر موقع تويتر جاءت كالتالي : ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.

و أضافت أن : ”‏من حسن الأخلاق عدم المزاح فيما عظّم الدين أمره كـالزواج من أجل البحث عن الشهرة والحصول على عدد من (اللايكات والمتابعات)“.

وتابعت قائلة : ”فانتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي الأصل فيها التعظيم أمر منهي عنه؛ قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}“.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

2021-07-10 / 3:15 مساءً
Photo of حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-07-09 / 3:25 مساءً
Photo of “الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

“الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

2021-07-08 / 3:51 مساءً
Photo of الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

الفنانة المصرية صابرين :” المغرب بلد أعمامي و جدودي”

2021-07-08 / 2:29 مساءً
Photo of كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون له الدعاء

كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون…

2021-07-07 / 12:34 مساءً
Photo of سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

2021-07-06 / 11:25 مساءً
Photo of وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

2021-07-06 / 10:55 مساءً
Photo of نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

2021-07-03 / 4:30 مساءً
Photo of محمد عدلي يطرح “جيبولي حبيبتي”

محمد عدلي يطرح “جيبولي حبيبتي”

2021-07-02 / 2:58 مساءً
Photo of عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين : “لتجنب التحرش يجب على البنات التستر”

عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين : “لتجنب التحرش يجب…

2021-07-01 / 4:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق