عيد الأضحى: صرف رواتب الموظفين بصفة استثنائية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم الخزينة العامة للمملكة بصرف أجور الموظفين بصفة استثنائية يوم 16 يوليوز 2021 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن “الخزينة العامة للمملكة ستقوم بصرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز 2021، بصفة استثنائية، يوم الجمعة 16 يوليوز 2021 “.

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