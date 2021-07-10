عيد الأضحى: صرف رواتب الموظفين بصفة استثنائية
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم الخزينة العامة للمملكة بصرف أجور الموظفين بصفة استثنائية يوم 16 يوليوز 2021 .
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن “الخزينة العامة للمملكة ستقوم بصرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز 2021، بصفة استثنائية، يوم الجمعة 16 يوليوز 2021 “.
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9 تعليقات
غادي يكملو شهر غشت غير بالدفيع
في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه كنا نحصل على راتب شهرين بمناسبة عيد الاضحى . اين هي تلك الايام الجميلة. كانت القناعة و الخير الوفير.
هل تظنون ان هذا الخبر سيفرح الموظفين ؟ و ماذا سيفعل في 45 يوما بعد ذلك؟ الخبر المفرح هو منحةعيد الأضحى تعطى لكل موظفي الدولة لا تفل عن 3000 درهم و لا داعي لصرف الاجور فبل موعدها لان ذلك يزيد من معاناة الموظف في الشهر الموالي الذي سيطول و يتوازى مع العطلة الصيفية التي سيظل يتساءل كيف سيقضيها في ظل هذه الظروف؟
زعما قضيتوها شهر ونصف د ال حزقة لا بحر وراك لحوالة دشهر 8تابعها الدخول المدرسي هادشي لي عندو حوالة
أثمنة الأضاحي هذه السنة لا ينفع معها تسبيق ألرواتب الشهرية .
الحل هو عدم شراء الأضاحي هذه السنة . نصلي صلاة العيد و نبارك العيد للأحباب ووصافي .
قاطعوا قاطعوا قاطعوا يا عباد الله … راحنا ما قدرينش نشريو الحولي هاد العام
هل هذا يخص حتى مقاعدي الضمان الإجتماعي؟
ايها المغاربة الاحرار ، الى باقي شي عقل عندكم وتفكروا مزيان
متشريوش الحولي ، خلي فلوسو للذخول المدرسي
راه لمعندوش استطاعة والطاقة ميشريش
ولا كل جوج اقسمو حولي . ماشي ضروري تشري العيد وانت معندكش. فيقول شوي
الحل هو مقاطعة شراء الأضاحي هذه السنة.