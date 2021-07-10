تسجيل 1566 إصابة و9 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 541.405 حالة في المغرب.

وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية الخاصة بكوفيد إن “مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 22.939 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6.483.281 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 حالات وفاة ليصل المجموع إلى 9360، بينما تم التأكد من 870 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 523.998.

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