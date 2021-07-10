كلب بوليسيفرنسا تستعين بالكلاب البوليسية للكشف عن "كوفيد-19"
الصورة من الارشيف

كلاب البوليسية للكشف عن “كوفيد-19” في مهرجان “كان” السينمائي

2021-07-10 / 3:33 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

قامت السلطات الأمنية الفرنسية بتدريب كلاب خاصة للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، عن طريق حاسة الشم، للسيطرة على وضع الوباء خلال احتفاليات مهرجان “كان” السينمائي، الذي انطلق الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، في فرنسا.

وأفادت قناة “فرانس بلو” أنه تم تدريب كلبين من الكلاب البوليسية القادرة على الكشف على فيروس كورونا المستجد، وذلك كجزء من استراتيجية مواجهة الوباء في ظل الاحتفاليات في مهرجان “كان” السينمائي وأيضا النشاطات الصيفية.

وقال المسؤول عن وحدة الشرطة، لودوفيك فيلوك: “يتم العمل على الكشف من خلال العرق في اليدين والقدمين والذراعين والفخذ، فالكلب يكرز على هذه المناطق”.

ولتطوير اكتشاف الرائحة، قامت الكلاب باستنشاق مناديل مبللة بعرق المصابين بفيروس كورونا.

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