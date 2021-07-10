بعد اعتزاله التمثيل…أول ظهور لهاشم البسطاوي

نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد نجل الفنان الراحل محمد البسطاوي “هاشم” لنشر تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و كتب بطل سلمات ابو البنات “اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة و أعوذ بك من النار”.

و الجدير بالذكر أن هاشم البسطاوي قد أثار ضجة كبيرة، بالاشهر القليلة الماضية بعد إعلانه خبر اعتزاله و برائته من كل الأعمال التي اشتغل بها.

حيث كتب :”أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها أسال الله أن يغفر لنا جميعا وكاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.

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