هآرتس”: المغرب شارك في مناورة لمواجهة الإرهاب في إسرائيل

هبة بريس ـ الرباط

قال آفي سكارف، محرر النسخة الإنكليزية لصحيفة “هآرتس”، أن العسكريين المغربيين الذين وصلوا إلى إسرائيل قبل أربعة أيام شاركوا في مناورة “لمواجهة الإرهاب”.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر”، أشار سكارف إلى أنه إلى جانب القوة المغربية، شاركت أيضاً في المناورة الوحدة الأميركية الخاصة لمواجهة الإرهاب. “SpecOpForces”.

ولفت سكارف إلى أن القوة العسكرية المغربية غادرت إسرائيل مساء أمس.

وكان موقع “واللاه” قد كشف النقاب عن أن طائرة تابعة لسلاح الجو المغربي حطّت الأحد الماضي في إسرائيل لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الجانبين، استعداداً للمشاركة في مناورة مشتركة.

وحسب الموقع، فقد هبطت الطائرة المغربية في مطار “حتسور” العسكري الإسرائيلي عشية تنظيم مناورة جوية في إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7