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المرأة الحديدية تنهي إضرابها عن الطعام بعد إلحاح من أبنائها

2021-07-10 / 1:41 مساءً
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هبة بريس : أكادير

أوقفت حبيبة زيلي المعروفة إعلاميا على الصعيد الوطني بالمرأة الحديدية إضرابها عن الطعام بإلحاح من أبنائها بعد مرور 101 يوما عن دخولها معركة الأمعاء الفارغة.

جاء ذلك إثر الزيارة التي قام بها أبناء المرأة الحديدية للسجن صباح اليوم بعد أن أذن لهم بذلك الوكيل العام للمملكة بمحكمة الاستئناف بأكادير، وترخيص مدير السجن المحلي أيت ملول 2، حيث عاين الأبناء تدهور صحة أمهم، والتي بلغت من الوزن أقل من 42 كلغ حسب أبنائها، مما يدعو إلى التخوف عن سلامة حياتها.

تجدر الإشارة إلى ان فصول القضية تدور مند شهور عديدة، بعد الشكاية التي تقدم بها أحد المستثمرين السوسيين ضد المرأة الحديدية، مستندا في وثائق الإثبات على صور الوثائق دون تقديم الأصلية، حسب ما صرح به دفاع المرأة الحديدية في أكثر من لقاء مع وسائل الإعلام.

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