سيارة اسعاف

مصرع طيار مغربي فور مغادرته مطار محمد الخامس

2021-07-10 / 1:07 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي طيار مغربي شاب مصرعه في حادثة سير خطيرة، مباشرة بعد مغادرته مطار محمد الخامس وهو في طريقه صوب منزل أسرته.

الشاب الطيار الذي كان يقود رحلة جوية تربط بين باريس والمغرب تابعة للخطوط الملكية المغربية، وما أن انتهت الرحلة وغادر ركابها، امتطى سيارته الشخصية وهو في طريقه تعرض لحادثة سير خطيرة في اصطدام قوي جرى بين سيارته وسيارة أخرى كان على متنها أشخاص.

الحادثة المروعة خلفت استنفارا كبيرا بين مختلف الأجهزة الأمنية وإدارة المطار، اذ انتقل المحققون إلى عين المكان لمعاينة الواقعة والعمل على توسيع دائرة البحث والتحري، والاشراف على نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة.

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