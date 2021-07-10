اسبانيا : “بيدرو سانشيز” يغير وزيرة خارجيته بسبب الأزمة مع المغرب

2021-07-10 / 12:13 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت جريدة ” البايس ” انه تم تشكيل حكومة اسبانية جديدة تم الاستغناء فيها عن “ارانشا غونزاليس لايا ” وتعويضها بـ “خوسيه مانويل ألباريس ” الذي كان سفيرًا في باريس ، وفقًا لكارلوس إي كوي.

كما ترك منصبي وزير الثقافة خوسيه مانويل رودريغيز أوريبس ووزير العلوم والابتكار بيدرو دوكي. فرناندو غراندي مارلاسكا (داخلي) ومارجريتا روبليس (دفاع) يحتفظان بمحفظتيهما.

رئيس مجلس الوزراء بيدرو سانشيز ، إيفان ريدوندو ، يترك السلطة التنفيذية ، وسيحل محله أوسكار لوبيز ، العضو التاريخي في PSOE والفريق الأول لبيدرو سانشيز ، وفقًا لما أوردته Cadena SER وأكدته EL PAÍS.

كما تترك نائبة الرئيس كارمن كالفو السلطة التنفيذية ، وتتولى نادية كالفينو منصب النائب الأول للرئيس. ستعرض يولاندا دياز العرض الثاني وتيريزا ريبيرا الثالثة. سيكون فيليكس بولانيوس ، حتى الآن الأمين العام للرئاسة ، على رأس وزارة الرئاسة. وزراء الاتحاد الخمسة نستطيع الاستمرار في مناصبهم

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تعليق واحد

  1. مصداقية ااموقف المغربب واضحة منذ ورط جنرالات الجزاءر وزيرة ااخارجية الاسبانية ااتي تسترت واخفت بنبطوس في قاعدة عسكرية في اسبانيا.الايام ااقادمة ستقع فيها تغييرات كبيرة في الموقف الاسباني لصالح لمغرب لان شياطين الجزاءر تكشغت مؤامرتهم للقريب و اابعيد

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