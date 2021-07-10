السياقة الاستعراضية
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السياقة الاستعراضية تجر 33 شخصاً “للكوميسارية” في الرباط

2021-07-10 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، مساء أمس الجمعة، من ضبط 33 سائق سيارة وهم في حالة تلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية، والسياقة بطريقة استعراضية وخطيرة في ظروف تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن دوريات الشرطة المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وتنظيم السير والجولان كانت قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالسياقة بطريقة خطيرة واستعراضية ببعض شوارع مدينة الرباط، باشرت على إثرها عمليات أمنية ميدانية في ساعات متأخرة من الليل، مكنت من ضبط المشتبه فيهم المخالفين بكل من منطقة العرفان الجامعية ومدارات حي الرياض ومقاطعة يعقوب المنصور، فضلا عن حجز السيارات المستعملة في هذه الممارسات الخطيرة.

وقد تم، بحسب البلاغ، إخضاع السائقين المشتبه فيهم لأبحاث قضائية من قبل فرق الشرطة القضائية المختصة مكانيا، فيما تم وضع المركبات والسيارات المحجوزة بالمحجز البلدي رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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