وفاة 04 أشخاص وتسمم 06 آخرين بوجدة

هبة بريس ـ وجدة

اهتز حي المير علي أحد أحياء مدينة وجدة في الساعات الأولى ليوم السبت 10 يوليوز الجاري على وقع نقل حوالي 10 أشخاص بعد تناولهم مادة مسمومة، حيث تشير المعطيات المتوفرة وفاة 04 اشخاص في حصيلة اولية .

وحسب مصدر مطلع، فالأشخاص تناولوا مادة كحولية ذات الاستعمال الطبي منتهية الصلاحية، ادى بهم إلى تسمم حيث تم نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي الفارابي بمدينة وجدة عبر سيارات الإسعاف.

وهذا، حلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان، لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادث المؤلم.

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