هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

تسجيل هزتين أرضيتين بـإقليم الدريوش

2021-07-10 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3.2 و 3.6 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاتين الهزتين، اللتين حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا، على التوالي، على الساعة العاشرة و10 دقائق و41 ثانية مساء، و على الساعة العاشرة و11 دقيقة و01 ثانية مساء (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة الأولى، وقعت على عمق 21 كلم، عند التقاء خط العرض 35.590 درجة شمالا وخط الطول 3.562 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 12 كلم، عند التقاء خط العرض 35.668 درجة شمالا وخط الطول 3.628 درجة غربا.

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