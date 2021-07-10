خلود المُختاري .. ملف زوجي مفبرك يراد به قتله

هبة بريس ـ الرباط

عقب الحكم على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن النافذ 5 سنوات ، خرجت زوجته خلود المختاري، بتصريح قالت فيه ” إن ملف زوجها مفبرك يراد به قتله و تشتيت شمل أسرته”

وأكدت خلود المختاري، إنها كانت تنتظر أن تصحح العدالة الأخطاء التي ارتكبت أثناء اعتقال زوجها والتحقيق معه، مضيفة ان ما حدث هو “منظر مشوه لإنهاء كل مظاهر الصحافة المستقلة وكل صاحب قلم جرئ”.

وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”.

واستمر غياب الريسوني على جلسات محاكمته ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.

وقال محاميه، ميلود قنديل، في تصريح صحفي إن “هذه مجزرة قضائية. كيف يمكن إدانة متهم في غيابه وغياب دفاعه؟ هذا غير مسبوق”.

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