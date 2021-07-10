طقس السبت ..الأجواء جد حارة ببعض مناطق المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى جد حار بكل من السهول الداخلية، وداخل منطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق الواجهة المتوسطية مما سيعطي قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية خلال الصباح.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي خلال الليل والصباح.

عدا ذلك، ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، والسواحل الجنوبية، وجنوب المنطقة-الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة باللوكوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة، وتانسيفت، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 21 و27 درجة شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و48 درجة داخل اللوكوس والغرب، وبمنطقة سوس، والسايس، ووالماس، وهضاب الفوسفاط، وتادلة، والرحامنة، وتانسيفت وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات، وما بين 29 و30 درجة بالسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي محليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.

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