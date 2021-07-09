لقاح كورونا بالمغرب
لقاح كورونا بالمغرب

مزيج من “سينوفارم” و”استرازينيكا”.. علماء يرفعون فعالية لقاحين لكورونا إلى 99%

2021-07-09 / 11:23 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أظهر بحث أجراه علماء تايلانديون أن مزيجا من جرعتين من لقاح فيروس كورونا الصيني “سينوفاك” وجرعة واحدة من “أسترازينيكا”، يخلق مناعة كافية لدى البشر لمقاومة سلالة فيروس كورونا الجديدة “دلتا”، في حين أن جرعتين فقط من “سينوفاك” تشكل حصانة ضد سلالة “ألفا”.

و شارك في الدراسة، عالم الفيروسات التايلاندي الشهير ثيرافات هيماشودا، ومتطوعون من الطاقم الطبي الذي يعمل مع مرضى “كوفيد 19” وأشخاص عاديين.

وأظهرت أن جرعتين من “سينوفاك” تخلقان مناعة كافية لسلالة “ألفا” من الفيروس التاجي، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، لكن لا يمكنها التعامل مع جرعة “دلتا” الأشد تحورا، والتي عرفت لأول مرة في الهند.

في الوقت نفسه، يزيد المزيج من جرعة واحدة من “سينوفاك” وجرعة واحدة من “أسترازينيكا” من كمية الأجسام المضادة بأكثر من الحصول على جرعتين فقط من اللقاح الصيني، مع فعالية تزيد على 90% مقابل 80-90% للخيار الثاني.

وقال هيماشودا إن الاستخدام المتسلسل لجرعتين من “سينوفاك” وجرعة واحدة من “أسترازينيكا” يحقق فعالية تصل إلى 99%، مما يعزز بشكل كبير المناعة ضد كل من سلالتي “ألفا” و”دلتا”.

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