إدراج أزيد من 200 ألف قضية محاكمة عن بعد في النصف الاول من “2021”

هبة بريس-

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال النصف الأول من سنة 2021، 9980 جلسة أدرجت خلالها 207 آلاف و489 قضية.

وأوضح المجلس أن عدد القضايا المحكومة برسم هذه الفترة، بلغ 71 ألفا و698 قضية، مضيفا أن 241 ألفا و743 معتقلا مثلوا أمام المحاكم عبر تقنية المناظرة المرئية، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

واعتبر المجلس أن هذا الورش، الذي يتميز بحصيلة جد إيجابية، يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.

وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

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