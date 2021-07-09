إدراج أزيد من 200 ألف قضية محاكمة عن بعد في النصف الاول من “2021”

2021-07-09 / 10:31 مساءً
0
هبة بريس-

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة، بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال النصف الأول من سنة 2021، 9980 جلسة أدرجت خلالها 207 آلاف و489 قضية.

وأوضح المجلس أن عدد القضايا المحكومة برسم هذه الفترة، بلغ 71 ألفا و698 قضية، مضيفا أن 241 ألفا و743 معتقلا مثلوا أمام المحاكم عبر تقنية المناظرة المرئية، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

واعتبر المجلس أن هذا الورش، الذي يتميز بحصيلة جد إيجابية، يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.

وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس “الباطرونا” :ضريبة الكربون فرصة لتعزيز علامة “صنع في المغرب”

رئيس “الباطرونا” :ضريبة الكربون فرصة لتعزيز علامة “صنع في…

2021-07-09 / 11:15 مساءً
Photo of عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني

عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني

2021-07-09 / 10:12 مساءً
Photo of إطلاق عرض “قطار-فن” لتشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

إطلاق عرض “قطار-فن” لتشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب

2021-07-09 / 10:05 مساءً
Photo of عودة الإغلاق الشامل..الحجر الصحي والاحتمالات المرعبة

عودة الإغلاق الشامل..الحجر الصحي والاحتمالات المرعبة

2021-07-09 / 8:19 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي…

2021-07-09 / 6:48 مساءً
Photo of توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى 39 سنة

توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل الأعمار من 35 إلى…

2021-07-09 / 6:08 مساءً
Photo of توقيف شخص وفتاة يشتبه تورطهما في قضية “نصب وإحتيال “

توقيف شخص وفتاة يشتبه تورطهما في قضية “نصب وإحتيال…

2021-07-09 / 5:38 مساءً
Photo of إفران.. صندوق دولي يوقع إتفاقيات شراكة لإنجاز 10 مشاريع بيئية بالإقليم

إفران.. صندوق دولي يوقع إتفاقيات شراكة لإنجاز 10 مشاريع…

2021-07-09 / 5:32 مساءً
Photo of أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا

أخنوش: حزبنا يشتغل ويبني وليس دكانا سياسيا

2021-07-09 / 5:28 مساءً
Photo of جريمة هزت بريطانيا.. اعتراف شرطي باغتصاب وقتل شابة بعد اختطافها

جريمة هزت بريطانيا.. اعتراف شرطي باغتصاب وقتل شابة بعد…

2021-07-09 / 5:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق