عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني

هبة بريس- الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء ، مساء اليوم الجمعة، حكمها بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الصحافي سليمان الريسوني.

وقررت هيئة الحكم ادانة الريسوني المضرب عن الطعام بالسجن 5 سنوات مع تعويض المشتكي بسليمان بـ100 ألف درهم.

وأدين الريسوني الذي لم يحضر الى محكمة الاستئناف لسماع منطوق الحكم، بتهم تتعلق ب” هتك عرض بعنف” و”الاحتجاز”.

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