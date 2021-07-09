عاجل.. خمس سنوات سجنا نافذا في حق سليمان الريسوني
هبة بريس- الرباط
أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء ، مساء اليوم الجمعة، حكمها بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وقررت هيئة الحكم ادانة الريسوني المضرب عن الطعام بالسجن 5 سنوات مع تعويض المشتكي بسليمان بـ100 ألف درهم.
وأدين الريسوني الذي لم يحضر الى محكمة الاستئناف لسماع منطوق الحكم، بتهم تتعلق ب” هتك عرض بعنف” و”الاحتجاز”.
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المجموع 3 آراء
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2 تعليقات
نحن نؤمن بنزاهة القضاء المغربي ولنا الثقة الكاملة فيه بوجود قضاة شرفاء ونزهاء يخافون الله ويقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم
يجب تصحيح العنوان .. العقوبة هنا سجنية لأنها خمس سنوات ، و بالتالي لانقول (سجنا نافذا) لأنه لا يوجد (سجن مع وقف التنفيذ) ، نقول : (نافذ و موقوف التنفيذ) عندما تكون العقوبة حبسية أي أقل من خمس سنوات .