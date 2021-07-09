وزير خارجية فرنسا : لم نتوسط في الأزمة بين المغري واسبانيا والبلدان سيتجاوزان خلافاتهما

2021-07-09 / 9:15 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال إيف لودريان،وزير خارجية فرنسا ، اليوم الجمعة، أن باريس لم تتوسط في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قائلا : “الجارين سيتغلبان على خلافاتهما بطريقة هادئة و”حوار إيجابي”.

وعبر لودريان في مؤتمر صحفي في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني أرانشا غونزاليس لايا، أنه “نثق في نوعية العلاقات بين إسبانيا والمغرب للتغلب على هذه الفترة الصعبة بهدوء وأن الصعوبات تؤدي إلى وضع حوار إيجابي”.

وقال لوريان ” إن الأمر لا يتعلق بفرنسا للتوسط بين المغرب وإسبانيا، وهما دولتان تتمتعان بالسيادة تتحملان مسئولياتهما الخاصة” مشيرا الى إن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع البلدين، بيد أنها تبدي “الكثير من التضامن” مع إسبانيا لكونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي.

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تعليق واحد

  1. لا حوار مع اسبانيا في هذه الظروف الصعبة الا اذا تقدمت اسبانيا باعتذار رسمي الى المغرب والاعتراف بالصحراء المغربية وبعد ذلك سياتي مطلب استرجاع سبتة ومليلية الى الوطن الام غير ذلك يستحيل عودة العلاقات الى سابق عهدها وانتهى الكلام

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