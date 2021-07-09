وزير خارجية فرنسا : لم نتوسط في الأزمة بين المغري واسبانيا والبلدان سيتجاوزان خلافاتهما

هبة بريس- الرباط

قال إيف لودريان،وزير خارجية فرنسا ، اليوم الجمعة، أن باريس لم تتوسط في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قائلا : “الجارين سيتغلبان على خلافاتهما بطريقة هادئة و”حوار إيجابي”.

وعبر لودريان في مؤتمر صحفي في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني أرانشا غونزاليس لايا، أنه “نثق في نوعية العلاقات بين إسبانيا والمغرب للتغلب على هذه الفترة الصعبة بهدوء وأن الصعوبات تؤدي إلى وضع حوار إيجابي”.

وقال لوريان ” إن الأمر لا يتعلق بفرنسا للتوسط بين المغرب وإسبانيا، وهما دولتان تتمتعان بالسيادة تتحملان مسئولياتهما الخاصة” مشيرا الى إن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع البلدين، بيد أنها تبدي “الكثير من التضامن” مع إسبانيا لكونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي.

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