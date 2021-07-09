فيروس ” زيكا” يستنفر السلطات الهندية بعد تسجيل 15 إصابة

هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الصحية في مختلف مقاطعات ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند حالة التأهب بعد رصد 15 حالة متعلقة بفيروس زيكا.

وأكدت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، وجود الإصابات في مقاطعة تريفاندرام التي تسمى الآن مقاطعة ثيروفانانثابورام.

وكانت الهند سجلت تفشي وباء زيكا في ولاية كوجارات، الواقعة غربي الهند في عامي 2016 و 2017.

ودلت الأبحاث على أن الفيروس الذي يحمله البعوض يؤدي إلى ضمور في الدماغ عند الأطفال وانتشار مرض نادر من الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية ويسمى متلازمة غيلان باريه.

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