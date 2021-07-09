اندحار تاريخي.. النادي القنيطري ينزل إلى قسم الهواة

2021-07-09 / 8:03 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

ودع النادي القنيطري القسم الثاني نحو أقسام الهواة بعدما انهزم بميدانه أمام الإتحاد البيضاوي، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة القسم الثاني الاحترافي لكرة القدم.

هذه الهزيمة توقف بسببها رصيد النادي القنيطري في 35 نقطة بالمركز قبل الأخير، لينزل بذلك إلى القسم الوطني للهواة.

وكان النادي القنيطري قد نزل من البطولة الاحترافية إلى القسم الثاني سنة 2017، وقضى أربع مواسم في القسم الثاني قبل أن ينزل إلى أقسام الهواة

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