حصيلة : ارتفاع ملحوظ لمديونية الخزينة بالمغرب بسبب جائحة “كورونا”

هبة بريس-

تمكنت الحكومة من التحكم في مستوى مديونية الخزينة قبل جائحة كوفيد-19، وذلك رغم الزيادة المهمة في الاستثمارات العمومية، بحسب تقرير حول إنجازات العمل الحكومي 2017-2021.

وأوضح التقرير أن منحى تطور دين الخزينة عرف تغييرا إيجابيا لأول مرة سنة 2019 وذلك بعد تزايد مستمر لمديونية الخزينة منذ 2008، مبرزا أن نسبة دين الخزينة ارتفعت بحوالي 5.19 في المئة في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2016، قبل أن تنخفض بقرابة 0,2 في المئة في الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019.

لكن الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، يضيف التقرير، أدت إلى ارتفاع ملحوظ لمديونية الخزينة، مسجلا أن السوق الداخلية تبقى أهم ممول للخزينة بحصة تبلغ ثلثي مجموع الدين.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة تمكنت من الحد من عجز الميزانية في نسبة 3.63 في المئة من الناتج الداخلي الخـام في المتوسط بين سنتي2017 و 2019، مقابل 4.68 في المئة في الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2016، وذلك رغم جهود الاستثمار المهمة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة وعدم قابلية معظم نفقات الميزانية للتقلص.

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