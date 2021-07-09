رئيسة جماعة أولاد زيان ببرشيد تغادر سفينة حزب السنبلة

هبة بريس- سطات

كشفت مصادر هبة بريس، عن معلومات مفادها أن عضوة المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيسة جماعة أولاد زيان بإقليم برشيد ، قدمت استقالتها من الحزب رفقة العديد من الأعضاء المنتخبين المنتمين بدورهم لحزب السنبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار عضوة المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية وفاء بعمري، جاء احتجاجا لما وصفته مصادرنا بالأوضاع الغير المريحة التي بات يعرفها الجسم الحركي النضالي بجهة الدار البيضاء سطات.

وتابعت ذات المصادر قولها، بأن القيادية في حزب السنبلة سارعت إلى تقديم استقالتها الى الأمانة العامة للحزب مستعينة بمفوض قضائي بعد أن اتخذت قرارها بتغيير وجهتها صوب جهة لم يعلن عنها بشكل رسمي في الوقت الذي رجحت فيه مصادرنا أن يحط الرحال بها بحزب الاتحاد الدستوري.

وعزت مصادرنا، أسباب القرار إلى الجو المشحون الذي بات سائدا بين أوساط مناضلي الحزب بالجهة لاسيما داخل التركيبة النسوية للمكتب الجهوي الذي يضم بين ثناياه قياديات حركيات قدمن الكثير للحزب، ومنهن من لها كفاءات عالية في البحث العلمي.

وترجح ذات المصادر، أن يكون سبب اقدام الاخيرة على تقديم استقالتها له علاقة مباشرة بحمى توزيع التزكيات لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشار أن استقالة عضوة المكتب السياسي المذكورة، تعد الثانية على مستوى الجهة بعد استقالة سعيد التدلاوي عضو المكتب السياسي والبرلماني بدائرة المحمدية لسنوات الذي التحق مؤخرا بحزب الاستقلال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0