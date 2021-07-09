اسبانيا : قاضي يطالب بسجن شخص 21 شهرا بتهمة “إهانة وضرب مغربي”

دعا مدع عام إسباني في مقاطعة مدريد بسجن شخص 21 شهرا، وذلك بسبب إهانته وضربه لمغربي على شرفة حانة، بسبب “تحيزه ضد أشخاص من أصل مغربي واحتقاره”.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس” فإن “المحاكمة ستعقد يوم الأربعاء المقبل في محكمة مدريد الإقليمية”، مبرزا أن المدعي العام “يتابع المتهم بجريمة كراهية والضرب الناتج عنه إصابات خفيفة”.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى تاريخ الـ19 من يونيو 2020 وبالضبط على الساعة الخامسة والنصف مساء حين ذهب المتهم إلى شرفة حانة “تندري” الواقعة في مدينة الكالا دي هيناريس، إذ جلس على طاولة “وبدأ يصرخ بكراهيته للأجانب ويتوعدهم بالقتل متهما إياهم بأنهم المسؤولون عما يحدث”.

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