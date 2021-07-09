متهمين باغتيال رئيس هايتي

هايتي: فرقة أجنبية وراء اغتيال الرئيس

2021-07-09 / 6:14 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت الشرطة في هايتي إن مجموعة مكونة من 28 من المرتزقة الأجانب، بينهم جنود كولومبيون متقاعدون، اغتالوا رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتقلت الشرطة، بعد معركة بالأسلحة النارية في العاصمة بورت أو برنس، 17 شخصا، بعضهم في منزل كانوا يستخدمونه وكرا لهم، والبعض الآخر بعد دخولهم المجمع الدبلوماسي التايواني في العاصمة الهايتية.

وقتلت الشرطة ثلاثة من المشتبه فيهم الـ 28، ولا يزال البحث جارٍ عن الثمانية الباقين.

وعرضت وسائل إعلام، الخميس، مقاطع تُظهر المشتبه فيهم معتقلين وعليهم آثار كدمات وأجسامهم ملطخة الدماء، وبحوزتهم عدد كبير من الأسلحة المضبوطة.

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