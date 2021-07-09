توقيف شخص وفتاة يشتبه تورطهما في قضية “نصب وإحتيال “

هبة بريس ـ الرباط

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص و فتاة يبلغان من العمر 31 و 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة من شأنها تضليل عمل الضابطة القضائية.

وكان المشتبه فيهما قد أوهما مجموعة من الأشخاص من البائعين المتجولين أنه بقدرتهما توفير واقتناء دراجات ثلاثية العجلات جديدة الصنع من إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة فاس، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و8000 درهم للفرد، وهي مبالغ خاصة فقط بإجراءات التسجيل والملكية، حيث كان المشتبه فيه الرئيسي يقوم بعملية النصب والاحتيال على الضحايا، في حين تقوم المشتبه فيها باستلام المبالغ المالية التي بلغت 38.400 درهم من طرف عشرة ضحايا.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيها بعد محاصرتها من طرف الضحايا، في حين قادت الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، وبالتالي إلقاء القبض عليه، حيث أدلى ببيانات كاذبة بخصوص هويته للتملص من المتابعة القضائية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيان بالأمر، وتقديم الفتاة في حالة سراح أمام أنظار العدالة بعد الانتهاء من الإجراءات المسطرية القانونية.

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