إفران.. صندوق دولي يوقع إتفاقيات شراكة لإنجاز 10 مشاريع بيئية بالإقليم

2021-07-09 / 5:32 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أشرف ” عبد الحميد المزيد ” عامل إقليم افران المعروف بخدماته المتواصلة، على توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين الصندوق الدولي للطبيعة وبعض الجمعيات والتعاونيات لأجل انجاز مشاريع تنموية هامة تخص المجال البيئي وترشيد المواد المائية. وقد استفادت من هذه المشاريع جماعة تيمحضيت بـ 3 مشاريع.

وتهدف هذه المشاريع إلى الحفاظ على المجال البيئي وتحسينه وترشيد موارده المائية وذلك بإنجاز مشاريع في الحرث خطوط عرض، للحد من انجراف التربة وبناء سدود تلية لتجميع مياه الأمطار للسقي المراعي وتوريد الماشية، ومشروع تنقية ضاية أكلمام نتغلوين من الأوحال المتراكمة.

متحدث لهبة بريس، قال، إن هذه المشاريع البيئية الهامة التي تم توقيع إتفاقيات شراكاتها مع الجمعيات والتعاونيات بإفران وبتمويل من الصندوق الدولي للطبيعة، ستلعب دورا هاما في تحسين المجال البيئي إلى الأفضل والحفاظ على توازنه، وترشيد الموارد المائية للحفاظ على الفرشة المائية التي تزخر بها منطقة الكوس المتوسطي المعروف بوفرة المياه العذبة به.

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