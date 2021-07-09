5 وفيات و1250 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1250 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 751 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 539 ألف و839 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 523 ألف و128 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 9، 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9351 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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