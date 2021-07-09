خضوع النساخ القضائيين و التراجمة المقبولين لدى المحاكم لنظام التغطية الصحية والاجتماعية
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خضوع النساخ القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم لنظام التغطية الصحية والاجتماعية

2021-07-09 / 3:39 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن النساخ القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم أصبحوا خاضعين لنظام التغطية الصحية والاجتماعية.

وأوضح الصندوق في بلاغ صادر عنه، اليوم الجمعة، أن خضوع هذه الفئة لنظام التغطية الصحية تم بموجب مقتضيات القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض والتقاعد للعمال غير الأجراء.

وفي هذا الصدد، دعا الصندوق النساخ القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، لمباشرة إجراءات تسجيلهم والتصريح بأفراد أسرهم لديه قبل فاتح غشت 2021 من خلال البوابة الإلكترونية www.macnss.ma أو التوجه إلى إحدى وكالاته.

وأصبح استحقاق واجبات الاشتراك واحتساب فترة التدريب لافتتاح الحق في خدمات التأمين الإجباري عن المرض ساريين اعتبارا من فاتح يوليوز 2021، مع العلم أن احتساب الاشتراكات سيتم بالاعتماد على الدخل الجزافي لكل ناسخ ومترجم وعلى النسب المحددة في 6.37 في المئة بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض و10 في المئة بالنسبة للتقاعد.

وتحدد المداخيل الجزافية الشهرية المعتمدة لكل فئة وفق مقتضيات المرسومين رقم 2.21.368 و2.21.369 بتطبيق القانونين السالف ذكرهما المتعلقين على التوالي بالنساخ القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

ويتم احتساب الدخل الجزافي الشهري للنساخ المشتغلين بمراكز القضاة المقيمين بـ 1.2 مرات الحد الأدنى للأجور، ويبلغ الدخل الجزافي الشهري لهذه الفئة (3394,45 درهما)، في حين يتم احتساب الدخل ذاته لفئة النساخ المشتغلين بالمحاكم الابتدائية بـ 1,6 مرات الحد الأدنى للأجور ويصل مبلغ الدخل الجزافي الشهري لهذه الفئة إلى 4525.93 درهما.

وبالنسبة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، فيتم احتساب الدخل الجزافي الشهري بـ 1,75 مرات الحد الأدنى للأجور، ويصل مبلغ الدخل الجزافي الشهري لهذه الفئة إلى 4950,24 درهما.

وللمزيد من المعلومات أو للمساعدة في إجراءات التسجيل، يرجى الاتصال بمركز النداء على الرقم 0520194040.

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