حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-07-09 / 3:25 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن النجم المغربي حاتم عمور صباح يومه الجمعة، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و وثق الفنان المغربي هذه اللحظات بمقطع فيديو يظهر فيه و هو يتلقى لقاح كورونا مرفوقا بالتعليق التالي: “اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وبهاشتاغ “جمعة طيبة”.

و الجدير بالذكر أن الفنان حاتم عمور، قد أصدر الشهر الماضي من قلب دبي ، جديده الغنائي تحت عنوان “أحلى إبداع”، وذلك في حفل حضر فيه مجموعة من أصدقائه الفنانين و الإعلاميين العرب.

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تعليق واحد

  1. هرمنا من أجل سماع هذا الخبر المفرح
    لقد كنا نتساؤل كل ساعة متى سوف يتلقى حاتم عمور الجرعة الاولى
    لم نكن ننام طيلة كل هاذا الأشهر
    و كانت أمي تسؤلني متى يا إبني سوف يأخد حاتم عمور جرعته الأولى و كنت أجبها بحزن لم يأخدها بعد يا أماه
    أما الآن فهذا الخبر أدخل الفرحة و السعادة في قلوب المغاربة و البشرية جمعاء
    الله أكبر الله أكبر
    خبر القرن
    مبروك علينا هاته البشرى
    سؤال من فضلكم : شكون هاذ حاتم عمور ؟

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