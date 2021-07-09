حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
نجلاء مزيان : هبة بريس
أعلن النجم المغربي حاتم عمور صباح يومه الجمعة، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
و وثق الفنان المغربي هذه اللحظات بمقطع فيديو يظهر فيه و هو يتلقى لقاح كورونا مرفوقا بالتعليق التالي: “اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وبهاشتاغ “جمعة طيبة”.
و الجدير بالذكر أن الفنان حاتم عمور، قد أصدر الشهر الماضي من قلب دبي ، جديده الغنائي تحت عنوان “أحلى إبداع”، وذلك في حفل حضر فيه مجموعة من أصدقائه الفنانين و الإعلاميين العرب.
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تعليق واحد
هرمنا من أجل سماع هذا الخبر المفرح
لقد كنا نتساؤل كل ساعة متى سوف يتلقى حاتم عمور الجرعة الاولى
لم نكن ننام طيلة كل هاذا الأشهر
و كانت أمي تسؤلني متى يا إبني سوف يأخد حاتم عمور جرعته الأولى و كنت أجبها بحزن لم يأخدها بعد يا أماه
أما الآن فهذا الخبر أدخل الفرحة و السعادة في قلوب المغاربة و البشرية جمعاء
الله أكبر الله أكبر
خبر القرن
مبروك علينا هاته البشرى
سؤال من فضلكم : شكون هاذ حاتم عمور ؟