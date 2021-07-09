حاتم عمور يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021-07-09 / 3:25 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن النجم المغربي حاتم عمور صباح يومه الجمعة، عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و وثق الفنان المغربي هذه اللحظات بمقطع فيديو يظهر فيه و هو يتلقى لقاح كورونا مرفوقا بالتعليق التالي: “اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وبهاشتاغ “جمعة طيبة”.

و الجدير بالذكر أن الفنان حاتم عمور، قد أصدر الشهر الماضي من قلب دبي ، جديده الغنائي تحت عنوان “أحلى إبداع”، وذلك في حفل حضر فيه مجموعة من أصدقائه الفنانين و الإعلاميين العرب.

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