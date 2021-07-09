رسميا البرلماني الاتحادي بلفقيه يلتحق بحزب الاصالة والمعاصرة
"عبد الوهاب بلفقيه

رسميا البرلماني الاتحادي بلفقيه يلتحق بحزب الاصالة والمعاصرة

2021-07-09 / 2:26 مساءً
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي والمستشار البرلماني “عبد الوهاب بلفقيه” ، قد قدم اليوم الجمعة استقالته من حزب الوردة، وأعلن التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقد اجتماع رسمي بحضور الأمين العام للبام عبد اللطيف وهبي وأعضاء لجنة الانتخابات الرسمية بالحزب والبرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

ومن المنتظر، أن تشهد جهة كلميم واد نون استقالات كثيرة في صفوف الاتحاد الاشتراكي، في الساعات القليلة القادمة واعلان الالتحاق بحزب البام.

ويعثبر بلفقيه من الاسماء السياسية الوازنة بكلميم ، كما سبق وشغل مقرر مجلس المستشارين وعضوا بمجلس جهة كلميم واد نون والكاتب الجهوي لحزب الاتحادي الاشتراكي سابقا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإثنين المقبل.. مجلس النواب يُناقش حصيلة عمل الحكومة

الإثنين المقبل.. مجلس النواب يُناقش حصيلة عمل الحكومة

2021-07-09 / 1:36 مساءً
Photo of قادرة على مواجهة الغواصات.. المغرب يفاوض إيطاليا لجلب قطع عسكرية بحرية

قادرة على مواجهة الغواصات.. المغرب يفاوض إيطاليا لجلب قطع…

2021-07-08 / 11:30 مساءً
Photo of المغرب وهولندا يطويان صفحة “التوتر”.. التوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون الثنائي

المغرب وهولندا يطويان صفحة “التوتر”.. التوقيع على خطة عمل…

2021-07-08 / 9:48 مساءً
Photo of تركمنستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي

تركمنستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي

2021-07-08 / 8:40 مساءً
Photo of في خضم الأزمة.. الحزب الشعبي الإسباني يشكر شاب طنجاوي على جهوده لتقريب وجهات النظر بين البلدين

في خضم الأزمة.. الحزب الشعبي الإسباني يشكر شاب طنجاوي…

2021-07-08 / 7:46 مساءً
Photo of برلمانيون أفارقة يشيدون بجهود المغرب لضمان مستقبل أفضل للبرلمان الإفريقي

برلمانيون أفارقة يشيدون بجهود المغرب لضمان مستقبل أفضل للبرلمان…

2021-07-08 / 7:29 مساءً
Photo of منيب : ماوقع للفيدرالية رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار

منيب : ماوقع للفيدرالية رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار

2021-07-08 / 6:27 مساءً
Photo of المالكي : جهات تُصر على تغليب أجندات سياسية لعرقلة الوحدة المؤسساتية الإفريقية

المالكي : جهات تُصر على تغليب أجندات سياسية لعرقلة…

2021-07-08 / 6:14 مساءً
Photo of العثماني : الرؤية الملكية ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته من اللقاحات

العثماني : الرؤية الملكية ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته…

2021-07-08 / 4:56 مساءً
Photo of بن شماش : “افريقيا ” تمتلك اليوم إمكانيات اقتصادية ديموغرافية وطبيعية هائلة

بن شماش : “افريقيا ” تمتلك اليوم إمكانيات اقتصادية…

2021-07-08 / 2:40 مساءً

تعليق واحد

  1. هذا الترحال يجعل المواطنين لا يتقون في السياسيين بل و يجعلنا نتأكد ان السياسة هي مهنة يمتهنها الوصوليين و الانتهازيين ليصلوا إلى تحقيق أهدافهم لا غير نحن كشعب نتق فقط في المؤسسة الملكية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق