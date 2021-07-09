رسميا البرلماني الاتحادي بلفقيه يلتحق بحزب الاصالة والمعاصرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي والمستشار البرلماني “عبد الوهاب بلفقيه” ، قد قدم اليوم الجمعة استقالته من حزب الوردة، وأعلن التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقد اجتماع رسمي بحضور الأمين العام للبام عبد اللطيف وهبي وأعضاء لجنة الانتخابات الرسمية بالحزب والبرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

ومن المنتظر، أن تشهد جهة كلميم واد نون استقالات كثيرة في صفوف الاتحاد الاشتراكي، في الساعات القليلة القادمة واعلان الالتحاق بحزب البام.

ويعثبر بلفقيه من الاسماء السياسية الوازنة بكلميم ، كما سبق وشغل مقرر مجلس المستشارين وعضوا بمجلس جهة كلميم واد نون والكاتب الجهوي لحزب الاتحادي الاشتراكي سابقا

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