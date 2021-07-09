سرقة خزنة

اكادير : جديد قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” لرجل اعمال

2021-07-09 / 2:04 مساءً
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ع بركة ـ هبة بريس

لازالت قضية سرقة ” خزنة حديدية” لرجل أعمال ” م .ه” بأكادير، تستأتر بإهتمام الرأي العام، اعتبارا للاشخاص المتهمين فيها، من ضمنهم برلمانيين سابقين ومحامي وشخصان آخران يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي.

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن دفاع رجل الاعمال، قد تقدم بملتمس للنيابة العامة، من أجل تطبيق القانون ومتابعة البرلمانيين المتهمين والمحامي، في حالة اعتقال إسوة بباقي المتهمين القابعين في سجن أيت ملول، بعد اعترافهما بارتكاب جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بإيعاز من البرلمانيين ومحامي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بأكادير، قد إستمعت الى المحامي وكذلك البرلمانيين، كما تم تمحيص المكالمات الهاتفية، وحجز واحصاء كل المسروقات من شيكات ووثائق عقارية كانت بداخل الخزنة المسروقة.

والتمس دفاع رجل الاعمال الذي تعرض للسرقة من النيابة العامة، تقديم المشتبه فيهم قصد استنطاقهم حول الافعال المنسوبة اليهم، ومتابعتهم في حالة اعتقال لخطورة الافعال الإجرامية .

ومن المرتقب أن تفعل النيابة العامة، مجريات البحث والتحقيق مع المشتبه فيهم، وتقديمهم للعدالة

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تعليق واحد

  1. هذه هي دولة الحق والقانون المغاربة كلهم سواسية امام القانون ولا احد فوق القانون انها مبادرة طيبة تحيى العدالة عاش المغرب

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