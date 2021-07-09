الإثنين المقبل.. مجلس النواب يُناقش حصيلة عمل الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

يعقد مجلس النواب، يوم الإثنين 12 يوليوز 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الأسبوعية.

وأوضح بلاغ المجلس، أن هذه الجلسة ستليها مباشرة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال جلسة عمومية، ستخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي قدمها رئيس الحكومة في الجلسة البرلمانية المشتركة المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز الجاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجلسة ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس

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