المغرب صيدلية إفريقيا”.. صحافة القارة السمراء تشيد بتصنيع المملكة للقاحات
تتواصل الإشادة من مختلف دول العالم بما يحققه المغرب من مكتسبات تعزز حضوره الوازن و القوي سواءا إقليميا أو قاريا و حتى دوليا، و خاصة في ظل الريادة التي باتت المملكة الشريفة تتبوأها إفريقيا من خلال المشاريع العملاقة التي سطرها المغرب في إطار انفتاحه على القارة السمراء.
مشروع المغرب لتصنيع و تعبئة لقاح كورونا و عدد من اللقاحات الأخرى و الذي تم توقيع تفاصيله في حضرة الملك محمد السادس تصدر المشهد هذا الأسبوع و أضحى حديث الصحافة الدولية و الإفريقية على حد سواء.
الأخيرة و في كبريات المجلات و الجرائد الورقية و المواقع الإلكترونية ببلدان عديدة في القارة تطرقت للمشروع المغربي واصفة إياه بالكبير و الضخم و الذي سيجعل إفريقيا تتوفر على “صيدلية” تؤمن لها السيادة الصحية و تخفف أعباء تبعيتها لدول الغرب و الشرق العظمى.
و في هذا الصدد، كتب موقع “إيكوفين” أن المغرب سيصبح “صيدلية القارة” بفضل المشروع الملكي الذي وصفه بالإنجاز المبهر بعدما استطاع المغرب إقناع الصين بمنحه حقوق تصنيع و تعبئة لقاح كوفيد بأحد المصانع المغربية ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة بوسكورة.
موقع “لاكونفيرساسيون” بدوره أشاد بمشروع المغرب و اعتبره نقلة نوعية تعزز مكانة المغرب و حضوره القوي كبلد رائد في قطاعات عديدة، حيث أكد في مقال له أن المغرب بعدما تفوق في قطاع السيارات و الطاقة الريحية و مشاريع هيكلية اقتصادية و اجتماعية عديدة هاهو اليوم يبحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص اللقاحات و تأمينها لدول القارة باعتباره يلعب دورا محوريا و رائدا في تنميتها بفضل سياسة “جنوب جنوب_رابح رابح” التي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة.
أما صحيفة “أول أفريكا” فكتبت أن مشروعا بهذا الحجم يشكل فخرا ليس للمغاربة و إنما لكل إفريقيا، داعية في الوقت ذاته دول القارة لوضع يدها في يد المغرب و التكثل لمواجهة التحديات و المخاطر المحدقة.
ونختم بصحيفة “أفرينيوز” التي عنونت مقالا ب”المغرب يواصل الريادة.. مشروع تصنيع اللقاح لضمان السيادة”، و عددت فيه إيجابيات تصنيع المغرب و تعبئته للقاح كورونا و الآثار التي ستنجم عن ذلك بالنسبة لدول القارة خاصة في ظل صعوبة تأمين اللقاح و ضعف نسبة التلقيح بغالبية دول إفريقيا عدا المغرب الذي لقح أكثر من 10 ملايين شخص بالجرعتين معا.
تعليق واحد
الله اخالي لينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس هوا الكل في الكل يبارك الله فيه أو انصرو على من عاداه آمين يارب العالمين يارب امين