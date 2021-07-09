رحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق

هبة بريس ـ متابعة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الجمعة، وفاة، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وذلك عن عمر ناهز 87 عاما.

وأوضح المتحدث عبر الحساب الرسمي على موقع فيسبوك أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وكانت الراحلة قد ارتبطت بزوجها، أنور السادات، في العام 1949 بعد أن جمعتهما قصة حب،

وأنجبت جيهان 3 بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما أنه انفصل فيما بعد عن زوجته الأولى إقبال الماضي.

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