رحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
الصورة من الارشيف

رحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق

2021-07-09 / 10:38 صباحًا
0
هبة بريس ـ متابعة

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الجمعة، وفاة، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وذلك عن عمر ناهز 87 عاما.

وأوضح المتحدث عبر الحساب الرسمي على موقع فيسبوك أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وكانت الراحلة قد ارتبطت بزوجها، أنور السادات، في العام 1949 بعد أن جمعتهما قصة حب،

وأنجبت جيهان 3 بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علما أنه انفصل فيما بعد عن زوجته الأولى إقبال الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوفيد-19.. تونس تعيش وضعا وبائيا “كارثيا”

كوفيد-19.. تونس تعيش وضعا وبائيا “كارثيا”

2021-07-09 / 10:28 صباحًا
Photo of مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس

2021-07-09 / 9:37 صباحًا
Photo of كولومبيا تعتقل شخصا اغتصب 21 طفلا خلال عمله في روضة أطفال

كولومبيا تعتقل شخصا اغتصب 21 طفلا خلال عمله في…

2021-07-09 / 9:29 صباحًا
Photo of غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

2021-07-08 / 10:59 مساءً
Photo of مجلس الأمن حول سد النهضة.. منطقة القرن الافريقي تمر بمرحلة عصيبة

مجلس الأمن حول سد النهضة.. منطقة القرن الافريقي تمر…

2021-07-08 / 9:39 مساءً
Photo of بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

2021-07-08 / 8:20 مساءً
Photo of مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

2021-07-08 / 7:24 مساءً
Photo of حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

2021-07-08 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

2021-07-08 / 10:11 صباحًا
Photo of غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

2021-07-08 / 8:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق