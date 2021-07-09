تلفزيون: مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس
الصورة من الارشيف

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس

2021-07-09 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

فادت قناة “ABC” الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن شخصين على الأقل قتلا، وأصيبت إمرأة بجروح، جراء إطلاق النار في مبنى حوض السمك في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت القناة عن الشرطة أن الحادث وقع في الطابق الثاني بإحد المطعمين في حوض السمك “Downtown Aquarium” في الساعة 20:10 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضاف المحققون أنه تم في مكان الحادث العثور على جثتي الرجلين، وأشاروا إلى أن أحدهما هو مطلق النار. كما أفادوا بأن المرأة المصابة في الهجوم نقلت إلى المستشفى. وقال الأطباء إن حالتها الصحية مستقرة”.

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