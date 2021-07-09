الصورة من الارشيف

طقس الجمعة …طقس حار بكل أنحاء المملكة

2021-07-09 / 8:12 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس وكذا الجنوب-الشرقي للبلاد

وستكون الأجواء غائمة غرب الواجهة المتوسطية، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة محليا. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستبقى الأجواء غائمة جزئيا بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهب زوابع رملية محلية في الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب -الشرقي، مع هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة، وقوية بعض الشيء بكل من جنوب المنطقة-الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 21 و27 درجة بالسايس و أقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي الأرجاء .

ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 30 درجة بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات و داخل الأقليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ودكالة وعبدة والشياضمة ومنطقة سوس، وستكون ما بين 39 و 46 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان صباحا بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بودة أحمد يفصل في اسباب مغادرته “الوردة” والإلتحاق بـ ” الكتاب “

بودة أحمد يفصل في اسباب مغادرته “الوردة” والإلتحاق بـ…

2021-07-09 / 8:58 صباحًا
Photo of منظمة : عدد موتى المجاعة يفوق عدد وفيات كورونا في الدقيقة

منظمة : عدد موتى المجاعة يفوق عدد وفيات كورونا…

2021-07-09 / 8:29 صباحًا
Photo of خبير: على المصابين بأمراض مزمنة فوق سن ال40، الاسراع إلى تلقي اللقاح

خبير: على المصابين بأمراض مزمنة فوق سن ال40، الاسراع…

2021-07-08 / 10:35 مساءً
Photo of نزار بركة يشرف على افتتاح مقر جديد لحزب الإستقلال بمراكش

نزار بركة يشرف على افتتاح مقر جديد لحزب الإستقلال…

2021-07-08 / 8:51 مساءً
Photo of أكادير : انتقادات شديدة للفريق الاشتراكي لأغلبية مجلس جهة سوس ماسة

أكادير : انتقادات شديدة للفريق الاشتراكي لأغلبية مجلس جهة…

2021-07-08 / 8:00 مساءً
Photo of سلطات سبتة المحتلة تسمح لمسلمي المدينة بذبح الأضاحي في منازلهم

سلطات سبتة المحتلة تسمح لمسلمي المدينة بذبح الأضاحي في…

2021-07-08 / 7:09 مساءً
Photo of بعد مقال “هبة بريس” ..أمن سطات يتفاعل مع قضية الاعتداء على طالبة جامعية

بعد مقال “هبة بريس” ..أمن سطات يتفاعل مع قضية…

2021-07-08 / 6:49 مساءً
Photo of توقيف ثلاثة أشخاص بالبيضاء وحجز 7950 من “القرقوبي”

توقيف ثلاثة أشخاص بالبيضاء وحجز 7950 من “القرقوبي”

2021-07-08 / 6:31 مساءً
Photo of المصادقة على قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

المصادقة على قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات…

2021-07-08 / 5:24 مساءً
Photo of 5 وفيات و1336 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

5 وفيات و1336 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-08 / 4:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق