طقس الجمعة …طقس حار بكل أنحاء المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس وكذا الجنوب-الشرقي للبلاد

وستكون الأجواء غائمة غرب الواجهة المتوسطية، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة محليا. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستبقى الأجواء غائمة جزئيا بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهب زوابع رملية محلية في الأقاليم الجنوبية وأيضا بالجنوب -الشرقي، مع هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة، وقوية بعض الشيء بكل من جنوب المنطقة-الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 21 و27 درجة بالسايس و أقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي الأرجاء .

ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 30 درجة بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات و داخل الأقليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ودكالة وعبدة والشياضمة ومنطقة سوس، وستكون ما بين 39 و 46 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان صباحا بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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