قادرة على مواجهة الغواصات.. المغرب يفاوض إيطاليا لجلب قطع عسكرية بحرية

2021-07-08 / 11:30 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشفت صفحة منتدى القوات المسلحة الملكية على الفايسبوك “فار ماروك” ،ان المغرب يفاوض إيطاليا للحصول على قطع عسكرية بحرية بهدف تعزيز أسطوله البحري لمواجهة التحديات الجديدة المفروضة بتوسيع المجال البحري للمملكة.

وكشف منتدى “فار ماروك” أنه مع ” تزايد إمكانيات العثور على ثروات عرض سواحل المملكة، و تزايد المخاطر المحدقة بمجالنا البحري الواسع، عملت قيادة القوات المسلحة الملكية و البحرية الملكية في إطار مشروع يعرف باسم” اوميغا” لتزويد الأسطول البحري بوحدات قتالية جديدة للمياه الزرقاء”.

وأضاف المصدر ذاته أن مفاوضات بين المملكة و شركة” فيكانتييري”الإيطالية تجري من أجل تزويد البحرية الملكية من وحدات” كارلو بيراغاميني” في نسختها المضادة للغواصات.

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