نزار بركة يشرف على افتتاح مقر جديد لحزب الإستقلال بمراكش

2021-07-08 / 8:51 مساءً
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محمد الأصفر – هبة بريس

أشرف الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة عصر يومه الخميس 8 من الشهر الجاري على تدشين المقر الجديد لحزب الإستقلال بمراكش.

وأبرز نزار بركة في كلمة له بالمناسبة ، بأن المقر الجديد سيعطي دينامية جديدة للحزب بمدينة مراكش،مشيرا الى أن مثل هذه الفضاءات يجب فتحها لكل فعاليات المجتمع المدني للنساء و للشبيبة و للتنظيمات التي تحتاج الى تعزيز و تأطير اجتماعي.

واعتبر نزار بركة أن تدشين المقر الجديد بهذه المدينة، سيساهم لامحالة، في استقطاب الشباب و النساء وكل المعنيين بالتغيير.

وأعرب الأمين العام لحزب الإستقلال، عن أمله في أن تكون انطلاقة هذا الفضاء الجديد قوية وناجحة بالنسبة للفرق التي ستشتغل بهذا المقر.

من جهته اعتبر المنسق الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش يوسف بوسكسو، بأن هذا الفضاء الجديد هو آلية من آليات نضال القرب، موضحا في هذا الصدد, أن الحزب سيظل دائما قريبا ومرتبطا بالجماهير الشعبية لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

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