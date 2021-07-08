بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

2021-07-08 / 8:20 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفادت انصاف بن علي المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وحذرت بن علي في تصريح اذاعي “نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق”. وأضافت أن “المركب يغرق” داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء،في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات.

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