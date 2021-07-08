في خضم الأزمة.. الحزب الشعبي الإسباني يشكر شاب طنجاوي على جهوده لتقريب وجهات النظر بين البلدين

2021-07-08 / 7:46 مساءً
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هبة بريس- الرباط

وجّه الأمين العام للحزب الشعبي الإسباني، رسالة شكر لرجل الأعمال والمهندس الطنجاوي، “رشاد الأندلسي الورياغلي”، وذلك نظير الجهود التي يبذلها من أجل إفهام طبيعة الصراع الدبلوماسي مع المملكة المغربية.

وتأتي هذه الرسالة الموقعة من قبل الأمين العام للحزب الشعبي الإسباني المعارض، والموجهة للشاب الطنجاوي، في خضم الأزمة الدبلوماسية بين اسبانيا والمملكة المغربية ، حيث شكره على “جهوده الدؤوبة والرائعة في الحملة التي يقوم بها، ليس فقط في الأشهر الأخيرة، ولكن على الدوام”.

وعبر الأمين العام للحزب الشعبي، عن إعجابه بالكفاح الدائم ل”رشاد الأندلسي الورياغلي” وحسن معرفته ونزاهته مع أجل علاقات يسودها الاحترام والازدهار، واحترام الوحدة الترابية لكلا البلدين، وكذلك مؤسستهما الملكية.

واعتبر الحزب الشعبي، أن “هذه الجهود تستحق امتنان الحزب وتقديره لمواصلة الكفاح والنضال من داخل الحزب الشعبي لتقوية الروابط وتوطيد الصداقة بين مملكتي إسبانيا والمغرب.

وسبق أن اختير الطنجاوي “رشاد الأندلسي الورياغلي” ضمن عشر شخصيات مؤثرة في السياسة الخارجية الإسبانية، وذلك حسب تقرير أعده البرلماني عضو لجنة الخارجية “خوان فيسينتي بيريز أراس” نشرته جريدة ABC المشهورة.

وحسب المصدر ذاته، فإن “رشاد الأندلسي الورياغلي” الذي سبق أن شغل في منصب الأمين العام للطلبة والخريجين المغاربة في إسبانيا يتعاون مع كل من الإدارة العامة ونسيج رجال الأعمال الإقليمي والوطني،. حيث يعد قيمة صاعدة جعلته يتم اعتماده مرجعًا ورجلًا يثق فيه السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، حيث كان له الدور في نجاح عدة اتفاقات واتفاقيات الدولية.

وأضاف تقرير البرلماني، أن “استعداده الدائم يسمح له بالتحرك بسهولة مع الحكومات والمعارضة”، مشيرا إلى إن قربه من رؤساء الدول والحكومات يملأ ملفًا شخصيًا بلهجة ملكية وليبرالية وحوارية ملحوظة.

وسبق أن منحه منتدى “كرانس مونتانا” المرموق جائزة أحد قادة المستقبل في عام 2019.

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